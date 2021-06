Calciomercato Juventus, l’ex allenatore bianconero Maurizio Sarri ha firmato con la sua nuova squadra di Serie A.

Calciomercato Juventus, dopo una stagione in bianconero e poi l’esonero nonostante la conquista dello scudetto. Maurizio Sarri √® pronto a ripartire in Serie A, lo far√† alla Lazio. Il club romano annuncia il nuovo allenatore con una emoticon di una sigaretta, il classico e indistinto tratto del tecnico toscano. Dopo la Juventus, Sarri ha fatto un anno di stop. Come sappiamo al posto di Sarri subentr√≤ Pirlo, anche lui esonerato per lasciare posto ad un altro grande ritorno, quello di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, ufficiale: Sarri firma con la sua nuova squadra

Un valzer della panchine che, alla fine, ha cambiato il destino di tutte le big di Serie A, a parte il Milan che ripartirà da Pioli. Sarri dopo diverso tempo ripartirà dalla Serie A, la Lazio che fino a qualche stagione fa lottava per il titolo.

Dopo il cambio delle panchine di Juventus, Inter, Napoli e Fiorentina anche la Lazio annuncia il suo nuovo allenatore che sar√† proprio l’ex mister della Juventus Maurizio Sarri.