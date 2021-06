Cuadrado e Chiellini, stesso destino con la Juventus

La Juventus vuole affrontare alcuni dei dossier, in primis quello relativo a Paulo Dybala, con le idee chiare sul futuro del portoghese e quindi dei conti. Ma non c’è solo la Joya, anche Cuadrado e Bernardeschi “scadono” nel giugno 2022, mentre i senatori Chiellini e Pinsoglio restano legati al club addirittura per poco più di tre settimane. Chiellini rinnoverà per una stagione, prolungando la sua carriera. Incontro in vista, già possibile la prossima settimana per il portiere, che dovrebbe fare un altro anno da “terzo”. Bisognerà invece trovare un secondo, e si segnala l’idea Mirante, a sua volta in scadenza con la Roma e cresciuto nelle giovanili (un plus per le liste). Cuadrado attende la formalizzazione dell’offerta di prolungamento (ancora nessun appuntamento): per il 33enne colombiano si tratterebbe di un anno in più (2023),