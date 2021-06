Icardi, gli sviluppi sul fronte parigino interessano la Juventus

Mauro Icardi resta uno dei nomi più appetibili per la Juventus, ma nelle gerarchie viene dopo l’affare con Gabriel Jesus del Machester City.

Gabriel Jesus ovviamente non è l’unico piano orchestrato dalla Juventus e Mauro Icardi è ampiamente della partita. Il suo feeling con la Juve è noto da anni, le difficoltà nel suo rapporto col Psg da diverso tempo. La Juventus per lui è una soluzione ideale, mentre per i bianconeri la grande questione sul tavolo è il contratto. Maurito a Parigi guadagna circa 10 milioni a stagione, cifra proibitiva per la Juve che porterebbe il 9 argentino al livello dello stipendio di De Ligt. La Gazzetta dello Sport stamattina ha parlato nel dettaglio dell’argomento.

Icardi, la questione del contratto

Possibile corrispondere una cifra del genere? Sì, ma solo se Cristiano Ronaldo andrà via e soprattutto se Ronaldo trovasse la stretta di mano proprio con il Psg. Vlahovic e Dzeko sono altri nomi che raccolgono consensi, con una costante in comune. Non possono arrivare come quarta punta in un attacco con Ronaldo, Dybala e Morata. Non è questo il tempo per le collezioni di stelle. Icardi però resta una pista da seguire con una certa attenzione. Wanda non vede l’ora di riportarlo in Italia e levarsi un sassolino nei confronti dell’Inter.