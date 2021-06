Superlega, ufficiale la decisione UEFA contro Juventus, Real Madrid e Barcellona

La Superlega è uno degli argomenti sempre attuali quando si parla di calcio e finalmente l’Uefa ha preso una decisione riguardo i club coinvolti.

La notizia è di quelle che interessano davvero molto i tifosi della Juventus, e non solo. Si è parlato tantissimo nelle passate settimane del progetto Superlega e delle possibili sanzioni in arrivo da parte della Uefa per i tre club che non avevano fatto un passo indietro – come gli altri nove – riguardo all’idea di questa nuova competizione. Ovvero Juventus, Real Madrid e Barcellona. Del progetto Superlega si è discusso molto sui social, spaccando le varie tifoserie. Chi a favore e chi contro. L’Uefa è stata sempre molto dura nei confronti dei club fondatori di questa possibile nuova competizione. E ora ha preso una decisione importante.

