Calciomercato Juventus, la Lazio lo ha messo nel mirino

Gli Europei sono ormai alle porte ma il calciomercato della Juventus rimane l’argomento di principale interesse per i tifosi.

Si parla non solo di rinforzi in casa bianconera ma anche della possibilità di cedere alcuni elementi per far cassa. Se ne parlerà probabilmente proprio durante il torneo internazionale, che vedrà scendere in campo – ognuno con le rispettive nazionali – diversi uomini di Massimiliano Allegri. Nella squadra azzurra di Roberto Mancini ha trovato posto, malgrado una stagione non proprio esaltante, anche Federico Bernardeschi. Che con la maglia dell’Italia spesso ha fornito delle prestazioni invece davvero convincenti. L’esterno offensivo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e il suo futuro è tutto da definire.

