Calciomercato Juventus, Gigi Buffon lascia la Juve ma non il calcio. Il portiere potrebbe concludere all’estero, in Spagna.

Calciomercato Juventus, il futuro del capitano bianconero sarà all’estero. Sembrava quasi finita l’avventura di Buffon con il calcio giocato, ma sappiamo che Gigi non si arrende finché la forma glielo permette, e visti gli ultimi, straordinari, risultati, il portiere azzurro continuerà, nonostante l’età, a giocare un altro anno. Buffon aveva parlato di possibili “progetti folli come lui“. In una simpatica intervista aveva risposto così sul proprio futuro, e l’ultimo, incredibile, sondaggio darebbe il portiere azzurro candidato d’eccellenza per diventare il secondo di ter Stegen al Barcellona.

Calciomercato Juventus, futuro Buffon: c’è l’opzione spagnola

Un incredibile e quanto mai “folle” indiscrezione che arriva direttamente da ‘Sport’. Ma questa tentazione forte avrebbe già ricevuto il no dello stesso azzurro, che come dicevamo poc’anzi, sa di essere ancora competitivo e non vorrebbe un posto da seconda scelta. Insomma, Gigi cerca ancora la giustificata titolarità.