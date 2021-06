Juventus, Fagioli on fire | La rivelazione di chi lo conosce bene

Juventus, Fagioli sulla cresta dell’onda: ecco la rivelazione del suo ex allenatore. L’annuncio in diretta

Fagioli Juventus Rivelazione | Quando Max Allegri due anni fa raccomandava di tenere d’occhio Nicolò Fagioli, c’era chi storceva il naso: e invece, il regista cresciuto nell’Under 23 è riuscito ad integrarsi in punti di piedi all’interno dello scacchiere tattico di Andrea Pirlo, meritandosi anche un’apparizione in campionato e una in Coppa Italia in una stagione oggettivamente difficile per la compagine di Andrea Pirlo. Con il ritorno di Allegri, chiaramente le chances che Fagioli possa diventare un punto di riferimento sono in drastico aumento; in una Diretta Twitch su Santelli Tv, l’ex allenatore della primavera della Juventus, Alessandro Dal Canto, ha svelato alcuni retroscena interessanti sul classe 2001.

Juventus, Dal Canto su Fagioli: rivelazione a Santelli Tv

Ecco le sue parole di Dal Canto: “Fagioli nasce come un giocatore dalle caratteristiche più offensive: infatti nelle prime apparizioni agiva da trequartista dietro le punte. Poi è stato “retrocesso” come play davanti alla difesa, ricalcando quanto avvenuto con Andrea Pirlo: vi posso assicurare che si tratta di un calciatore del quale sentiremo parlare molto bene, ha tutto per esprimersi al meglio.”