Calciomercato Juventus, telenovela De Paul | C’è la svolta

Calciomercato Juventus De Paul | Il tormentone De Paul è appena cominciato, e rischia di catalizzare l’attenzione mediatica per tutta questa calda estate di calciomercato. L’avventura dell’argentino con la maglia dell’Udinese sembra essere giunta al viale del tramonto: la mezzala si sente pronta ad intraprendere una nuova esperienza in un club più competitivo, e tanti sono i club sulle sue tracce. Nelle scorse settimane da segnalare l’interessamento dell’Atletico Madrid, arrivato ad offrire circa 26 milioni di euro, cifra troppo lontana dalla richiesta dell’Udinese, che si attesta sui 40 milioni. Tuttavia, le dichiarazioni rilasciate dall’argentino a The Guardian, rischiano di far saltare il banco.

Calciomercato Juventus, affare De Paul | Le parole dell’argentino

Ecco quanto dichiarato da De Paul: “Sono stato schietto e molto chiaro con chi dovevo essere chiaro. Ho detto loro ciò che penso e ciò che voglio, adesso ho 27 anni. Non parlerò da nessun’altra parte perché rispetto tutti all’Udinese, soprattutto i tifosi che mi vogliono davvero bene”.