Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Barcellona sul centrale bianconero

Demiral inoltre vorrebbe più spazio e un posto, dunque, da titolarità. Il Barcellona avrebbe disponibilità in questo momento visto che la difesa di Koeman è praticamente tutta da rifare. Molti titolari potrebbero partire e lo stesso Piqué non dà più sicurezze come un tempo. Per privarsi del proprio difensore la Juventus comunque chiederebbe una cifra considerevole e non lo lascerebbe, certamente, partire in sconto. Ovviamente non ci sono ancora offerte ufficiali ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimana o per la fine dell’europeo.

Attualmente Demiral è impegnato proprio con la nazionale turca che incontrerà questa sera l’Italia nell’esordio, proprio, degli europei.