Calciomercato Juventus, due giocatori per convincere il Sassuolo

Si sogna in grande in casa Juventus per un calciomercato che è appena agli inizi, con i tifosi che attendono i rinforzi giusti nelle prossime settimane.

Li attende anche Massimiliano Allegri, il tecnico chiamato dalla dirigenza bianconera a prendere il posto in panchina di Andrea Pirlo. C’è uno scudetto da riconquistare e anche una Champions League magari da vincere. A centrocampo si prevedono delle novità e non è un mistero che la dirigenza bianconera abbia messo ormai da tempo nel mirino Manuel Locatelli, stella del Sassuolo e protagonista con l’Italia agli Europei.

