By

Calciomercato Juventus, l’ormai ex leggenda bianconera è pronto a ripartire dal passato. Il nazionale italiano è vicino al ritorno.

Calciomercato Juventus, ormai una leggenda bianconera, Gianluigi Buffon ha lasciato la sua Juve dopo tanti anni insieme ma il prossimo anno è pronto a ripartire. Tutti si chiedevano dove e quando, ma Buffon ha già voluto “quasi” rispondere. Il nazionale italiana ripartirà dal passato, laddove tutto ebbe inizio, al suo Parma. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, Buffon è ad un passo dal ritorno al Parma. Come sappiamo gli emiliani, in questo momento, sono retrocessi in Serie B.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i bianconeri lo cedono: c’è l’Everton

Calciomercato Juventus, Buffon e il ritorno al passato: c’è una novità

Una leggenda bianconera che ritorna laddove tutto ebbe inizio. Una scelta di cuore senza ombra di dubbio ma anche di importanza, Buffon vuole ritornare a competere per qualcosa di importante e aiutare la sua ex squadra a ritornare in Serie A potrebbe essere la sfida allettante.