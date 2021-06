Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo avrà una decisione finale dopo la fine dell’europeo.

Calciomercato Juventus, il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto un’incognita. La volontà di rimanere in bianconero c’è ma il peso dello suo stipendio potrebbe risultare fatale per molte, possibili, mosse di mercato. La Juventus vorrebbe poter rilanciare Paulo Dybala che avrebbe ottenuto anche il benestare dello stesso Allegri che crede molto nella Joya, anche lui non certo della permanenza vista la situazione riguardo al suo contratto in scadenza proprio in questa stagione che verrà. Un futuro, di CR7, che verrà quindi deciso solo alla fine della stagione che verrà.

Calciomercato Juventus, futuro CR7: c’è la decisione finale

Il futuro di Cristiano Ronaldo verrà deciso solo dopo la fine dell’europeo. Così anche i piani mercato dei bianconeri che hanno sempre come primo obiettivo Gabriel Jesus, il centroavanti brasiliano è ancora uno degli obiettivi principali della squadra bianconera ma il suo possibile arrivo dipenderà, indubbiamente, dal destino di Cristiano Ronaldo.