Calciomercato Juventus, è ormai cercato da più inglesi e potrebbe lasciare la squadra bianconera già per la fine dell’estate.

Calciomercato Juventus, Aaron Ramsey potrebbe rappresentare la plusvalenza necessaria per i bianconeri. La prima reale cessione che garantirebbe un importante tesoretto economico. Il gallese è arrivato a Torino giusto due stagioni fa e non è riuscito a mettersi in mostra quanto e come si sperava. La sua cessione, dunque, appare scontata in estate. Su di lui ci sarebbero più squadre inglesi che si contenderebbero l’ex stella dell’Arsenal.

Calciomercato Juventus, piace alle inglesi: ora si può trattare

Aaron Ramsey dunque potrebbe rappresentare la prima grande cessione dei bianconeri. Una plusvalenza importante dato che il centrocampista arrivò, proprio in bianconero, a zero. Stando alle indiscrezioni lanciata dalla ‘Gazzetta dello Sport’, per il gallese ci sono stati diversi sondaggi inglesi, in specie da West Ham e Crystal Palace.