Calciomercato Juventus, Paratici prepara il doppio colpo da 90 milioni

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici, da ieri ufficialmente al Tottenham, prepara il doppio colpo da 90 milioni di euro

Si sapeva da tempo, ma da ieri, la notizia di Fabio Paratici al Tottenham, è stata ufficiale: l’ex direttore sportivo della Juventus inizia così, dopo 11 anni, una nuova avventura professionale dentro il club inglese. E soprattutto, adesso guarda alla sua ex squadra per cercare di piazzare qualche colpo di mercato.

E potrebbe metterne a segno due, secondo quanto riportato da Thisisfutbol.com, che è vicino ai movimenti di mercato degli Spurs. Paratici, infatti, avrebbe messo nel mirino principalmente Leonardo Bonucci: il difensore, che con Allegri non ha un rapporto così solido, potrebbe decidere di fare un’esperienza all’estero. E il Tottenham sarebbe disposto ad accoglierlo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, i bianconeri lo cedono: c’è l’Everton

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, tentazione Icardi | Annuncio in diretta

Calciomercato Juventus, ma c’è anche Kulusevski nella testa di Paratici

Ma non solo, perché, Paratici, potrebbe presentare un’offerta complessiva di 90 milioni di euro per portare a Londra anche lo svedese che la Juve, nella passata stagione, ha preso dal Parma. Kulusevski, infatti, sarebbe l’altro elemento che il dirigente Spurs avrebbe messo nel mirino per rinforzare la propria squadra. E il fattore economico, in questo caso, potrebbe essere davvero determinante nella riuscita dell’operazione.

Perché davanti a 90 milioni di euro, la Juve non solo metterebbe a segno una buona plusvalenza, ma avrebbe sicuramente quella disponibilità economica per andare a rinforzare la squadra con quei calciatori che sono congeniali ad Allegri. Inoltre, soprattutto per l’attacco, ci sarebbe il budget per tentare il colpo Gabriel Jesus che sarebbe in uscita dal Manchester City. Incastri, importanti, che potrebbero diventare realtà nelle prossime settimane.