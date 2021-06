Buffon va al Parma. Il portiere firmerà con gli emiliani

E’ fatta: Buffon firmerà due anni di contratto con il Parma. Ripartirà clamorosamente dalla Serie B dalla squadra che lo lanciò nel calcio vero.

Nella prossima stagione Gigi Buffon difenderà la porta del Parma dopo aver annunciato l’addio alla Juventus. Una decisione arrivata dopo due settimane di riflessione, di valutazioni sul futuro e sulla tenuta atletica, sulla voglia di continuare e sugli stimoli necessari per continuare. “Mi servivano una quindicina di giorni per fermarmi e mettere tutte le opzioni sul tavolo – ha raccontato ai microfoni di Sky Sport -. Avevo bisogno di capire se dovevo fermarmi oppure continuare”. La risposta è arrivata ed è positiva, Buffon continuerà a giocare “almeno un altro anno” e lo farà in Serie B, la categoria in cui giocherà il Parma, la squadra che lo lanciò tra i professionisti a 17 anni.

LEGGI ANCHE >>> Ronaldo: «Io e la Juve? Vi dico quello che succederà»