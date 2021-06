Calciomercato Juventus, sorpresa Demiral, c’è un club di Serie A che ha messo gli occhi sul difensore bianconero. Si potrebbe chiudere

Una nuova concorrente, in Italia, per un difensore juventino. Segno che si sta cercando di alzare l’asticella. Sicuramente, il turco, è uno di quegli elementi che fa gola a molti club, non sono in Serie A, ma anche in Premier League. La Juventus, che ha bisogno di monetizzare, se ne priverebbe davanti ad un’offerta che si avvicini ai 40 milioni di euro. Anche se, forse, a qualcosa di meno, si potrebbe anche chiudere.

Sono 4, al momento, i centrali affidabili per Massimiliano Allegri: Bonucci, Demiral, de Ligt e Chiellini. Qualcuno, come detto, partirà. Escluso l’olandese, ovviamente, ma anche il capitano, pronto a mettere nero su bianco per un altro anno e chiudere così la carriera in maglia bianconera. Rimangono Bonucci e Demiral, entrambi impegnati all’Europeo con le rispettive nazionali. Ma se per l’italiano, il mercato non è granché, qualcosa, adesso, si muove per il turco.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il ritorno dell’ex | Summit per il sì