Calciomercato Juventus, molto probabilmente CR7 non verrà accontentato. Il difensore brasiliano ha una doppia offerta dalla Premier League.

Calciomercato Juventus, CR7 molto probabilmente non verrà accontentato. Sappiamo come la società bianconera sia stata molto vicina a chiudere per il terzino brasiliano Marcelo negli ultimi periodi ma alla fine il brasiliano potrebbe rimanere in blancos dopo l’annuncio di Ancelotti come nuovo allenatore o andarsene in Premier League. Proprio dall’Inghilterra il giocatore avrebbe già ben due offerte speciali.

Calciomercato Juventus, doppia offerta dalla Premier per il difensore

Abile sia tecnicamente che come impostazione generale, il terzino brasiliano era il profilo ideale per l’attaccante Cristiano Ronaldo, viste le skills nel servirgli assist e cross spesso vincenti ai tempi del Real Madrid, ma stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal ‘Daily Mirror’, il brasiliano potrebbe ripartire ancora una volta da Madrid, proprio con il suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti.