Calciomercato Juventus, la rivelazione di Buffon sul futuro

Il calciomercato della Juventus nelle prossime settimane sarà fatto non solo da acquisti e cessioni, ma anche dall’addio di un grande protagonista.

Stiamo parlando ovviamente di Gigi Buffon, che ha deciso di non continuare la sua avventura in bianconero, chiudendo in questo modo una lunghissima pagina della sua carriera, intervallata solo dall’esperienza al Psg. Per il 43enne estremo difensore però non c’è il ritiro all’orizzonte, perché ha manifestato l’intenzione di continuare a giocare. Del resto anche nella passata stagione ha dimostrato di essere ancora un portiere affidabile e fisicamente integro. Con l’esperienza che è un’arma in più da sfruttare.

