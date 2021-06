Ronaldo: «Io e la Juve? Vi dico quello che succederà»

Cristiano Ronaldo ha parlato dal ritiro del Portogallo dicendo cosa farà con la Juventus di Allegri una volta terminato l’Europeo.

Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio post-campionato ed è uscito allo scoperto. Il campione portoghese, dal ritiro della sua nazionale, si è lasciato andare ad un accenno di di anticipazione su ciò che sarà post-Euro 2020. «Il mio futuro alla Juve o altrove? Ho giocato al massimo per anni, questo non mi influenzerà all’Europeo, ho 36 anni ora. Quello che verrà, sarà il meglio. Ora sono concentrato sull’Europeo». Parole che testimoniano come non ci sia certezza e che l’addio sia una pista da tenere in forte considerazione.

Ronaldo, la Juventus e l’Europeo

Cristiano Ronaldo sa che con Max Allegri cambierebbe molto per lui. Innanzitutto l’hombre del partido sarebbe il tecnico e non più lui. Forse situazione mai capitatagli prima in carriera. L’ipotesi Psg sarebbe quindi pista da seguire con attenzione. Nel frattempo lui vuole vincere l’Europeo. «”Il ruolo ideale? Mi sento a mio agio a giocare davanti, come sempre. A sinistra, a destra, davanti, dietro, ovunque sia meglio per aiutare la squadra a vincere, questa è la cosa più importante, indipendentemente dal fatto che io giochi nella posizione che più mi piace. Qualsiasi posizione mi va bene – chiude -. L’importante è vincere e aiutare la squadra nazionale».​