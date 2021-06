Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Colpo da 35 milioni

Calciomercato Juventus, affare da 35 milioni di euro: sfuma un obiettivo per i bianconeri. C’è l’annuncio di Criscitiello

Calciomercato Juventus De Paul Atletico | Sentenza lapidaria quella di Michele Criscitiello: “Rodrigo De Paul è un nuovo calciatore dell’Atletico“. Nelle ultime ore i Colchoneros hanno mosso seri passi in avanti con l’Udinese, e sono riusciti a battere la concorrenza del Milan e della Juventus mettendo sul piatto 35 milioni di euro. La mezzala sottoscriverà un contratto di 5 anni: non sono state ancora rese note le cifre dell’ingaggio, che però non dovrebbe discostarsi troppo dai 3 milioni netti a stagione, a giudicare dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in questi giorni dalla Spagna.

Le dichiarazioni di De Paul, del resto, erano state lapidarie: “Ho 27 anni, la società sa cosa voglio”. Detto, fatto: dopo un’altra stagione mostruosa, sia per tenuta atletica, che per qualità espressa, ecco che è giunta l’ora del grande salto per “Don Rodrigo”, in cui ripone una grande stima il Cholo Simeone, che lo ha espressamente richiesto alla sua dirigenza per rinforzare un reparto che già abbinava forza fisica a qualità.