Calciomercato Juventus, ci sarebbe l’erede designato di Cristiano Ronaldo ma il giocatore sembra intenzionato a scegliere altro.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo non ha ancora scelto il suo futuro e proprio per questo motivo i bianconeri dovranno farsi trovare pronti qualora il portoghese decidesse di andarsene. Un giocatore su tutti sembrava interessare alla dirigenza della Vecchia Signora e si parla dell’attaccante francese del Barcellona Antoine Griezmann, proprio il centroavanti francese in Spagna ha un importante stipendio di 18 milioni e gli spagnoli vorrebbero potersene liberare visti i già tanti acquisti fatti in estate, potrebbe arrivare anche Depay.

Calciomercato Juventus, scelto l’erede di CR7: ma lui rifiuta i bianconeri

Griezmann avrebbe dunque le qualità ideali per vestire la maglia della Juventus ma stando alle ultime indiscrezioni rilanciate anche da ‘Calciomercato.it’, il francese avrebbe un altro desiderio per il proprio futuro, cioè, rimanere ancora a Barcellona. Nonostante gli alti e bassi stagionali, Griezmann sembra ancora legatissimo alla società blaugrana e ai suoi compagni di squadra. Il suo desiderio è poter ricominciare proprio da Barcellona insieme a Messi e compagni, una sorta di rifiuto nei confronti della società bianconera ma solo per volontà di ritentare laddove quest’anno s’è fallito.