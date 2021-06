Calciomercato Juventus, UFFICIALE l’accordo: primo “acquisto” per Allegri

Calciomercato Juventus, ufficializzato l’accordo: primo acquisto per Allegri. L’annuncio sulla chiusura positiva dell’affare

Calciomercato Juventus Morata | Come vi avevamo anticipato più di 20 giorni fa, l‘approdo di Max Allegri sulla panchina della Juventus, si sarebbe potuta rivelare un’autentica svolta per il futuro di Alvaro Morata in bianconero. Indiscrezione che è stata confermata dall’esito degli eventi: in questi istanti è arrivato l’ufficializzazione del rinnovo del prestito del bomber spagnolo con la Juventus: è dunque l’iberico il primo acquisto della nuova creatura plasmata da Allegri, che ha chiesto a gran voce l’ex canterano, grazie al quale fu ad un passo dal cullare il sogno chiamato Champions League.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, sfuma un obiettivo | Colpo da 35 milioni

La Juve per prolungare il prestito di Morata dovrà versare altri 10 milioni di euro nelle casse dell’Atletico, che è a un passo dal mettere le mani su Rodrigo De Paul. Definita la questione relativa all’ex Real, ora i vertici dirigenziali bianconeri saranno chiamati a trovare la chiave di volta per sbrogliare le “matasse” Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, il cui futuro è ancora in dubbio.