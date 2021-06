Calciomercato Juventus, il nuovo obiettivo dei bianconeri supera l’ex Pjanic che sembrava in possibile dirittura d’arrivo: il punto.

Calciomercato Juventus, Allegri è pronto a ricostruire il centrocampo. Il settore più complicato del campo nella scorsa stagione, che ha mostrato più volte il fianco e l’assenza di un vero proprio regista. Occorre dunque arginare tutte queste problematiche intervenendo sul mercato. Gli obiettivi a mediana saranno necessariamente due. In primis un regista, e in questo senso il nome di Locatelli sembra ancora in pole su tutti, e poi quello di un nuovo incontrista che dia un po’ di grinta e qualità a livello offensivo. Inizialmente Allegri aveva identificato il – possibile – ritorno di Pjanic ma stando alle ultime indiscrezioni il francese Tolisso è in pole.

Calciomercato Juventus, il francese supera l’ex: novità a centrocampo

Tolisso sembra essere il centrocampista su cui punterà la Juventus. Già in passato il francese fu vicino alla Vecchia Signora ma ora l’obiettivo potrebbe, definitivamente, concretizzarsi. Giocatore molto abile tecnicamente, dalla grinta e con una buona visione di gioco. In scadenza di contratto nel 2022 con il Bayern Monaco, il mediano francese potrebbe dunque rappresentare la perfetta combinazione a centrocampo.