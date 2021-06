Ronaldo in goal, altro record infranto | La reazione social della Juventus

Cristiano Ronaldo in goal con il Portogallo, la “celebrazione” social della Juventus che incensa il proprio bomber

Ronaldo Cristiano Juventus | “Non sono io ad inseguire i record, ma sono i record che inseguono me“: un mantra che ha contraddistinto tutta la carriera di Cristiano Ronaldo, la cui doppietta timbrata con la maglia del Portogallo gli ha permesso di raggiungere un altro personalissimo obiettivo. Contro l’Ungheria, infatti, Cr7 ha gonfiato la rete in due circostanze, arrivando a quota 106 goals in Nazionale, di cui ben 10 nella fase finale dell’Europeo; doppietta che ha consentito al bomber della Juventus di superare Michael Platini, fermo a quota 9 in questa speciale classifica. Tanti sono i complimenti social che in questi minuti hanno celebrato l’ex Real, tra cui quelli della Juventus, che sul proprio profilo Twitter ha omaggiato il fuoriclasse portoghese.

