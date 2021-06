Tonali, la Juventus si inserisce tra i due litiganti. La situazione

Domani scadono i termini per il diritto di riscatto di Sandro Tonali, ma la trattativa per riformulare l’intesa raggiunta nello scorso settembre è ancora ingarbugliata. Milan e Brescia, secondo la Gazzetta dello Sport, litigano e non è detto che riusciranno a troavare la quadra del cerchio. Nessuno vuole pensare a una rottura, ma l’accordo ancora non c’è. I protagonisti della trattativa si sentiranno oggi? Probabile, intanto si profilano delle insidie. Un anno fa l’Inter sembrava sul punto di assicurarsi del baby dell’Under 21, ma Marotta fu costretto a sfilarsi sul più bello. Erano le prime avvisaglie della crisi finanziaria. A maggior ragione adesso, dunque, i nerazzurri non appaiono della partita, nonostante la stima sia nel frattempo rimasta immutata. Da Torino invece hanno drizzato le antenne…