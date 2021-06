Calciomercato Juventus, Buffon ha firmato | Domani l’annuncio

Calciomercato Juventus, Buffon ha firmato: intesa trovata, domani l’annuncio ufficiale. Deciso il futuro di Supergigi

Calciomercato Juventus Buffon | Le notizie trapelate nelle ultime ore non lasciavano spazio a dubbi, ma ora è arrivata anche la conferma: secondo quanto riportato da Sky Sport, Gianluigi Buffon avrebbe apposto la firma sul contratto che lo legherà al Parma per due anni. Manca ancora l’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. Ma ormai non ci sono più dubbi: Supergigi ha accettato la corte del Parma, da dove intende ripartire per “sentirsi ancora importante“.

Un vero e proprio ritorno al passato per il numero uno dei numeri uno, che ha esordito nella compagine ducale contro il Milan, destando subito grandi impressioni. Dopo l’addio alla Juventus e la pausa di riflessione posposta, ecco la decisione: Buffon ripartirà da quella Serie B che conosce molto bene, avendoci militato un anno, quando decise di non abbandonare la sua “Vecchia Signora” imbrigliata nelle morse di Calciopoli. Che sia un nuovo inizio, di un campione eterno, che non smetterà mai di sorprendere: in bocca al lupo, Supergigi!