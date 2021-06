Calciomercato Juventus, prezzo fissato: servono 30 milioni

Continuano ad essere giorni frementi per il calciomercato della Juventus con la dirigenziale bianconera impegnata a cercare rinforzi.

Massimiliano Allegri ha un compito ben preciso, quello di riportare i bianconeri alla conquista dello scudetto. Si cercherà di aprire un nuovo ciclo vincente e per questo motivo c’è assolutamente bisogno di rinforzi in tutti i settori del campo. Non fa esclusione il pacchetto arretrato, nel quale probabilmente si cercherà un nuovo tassello. Anche se ancora non è stato definito del tutto il futuro di alcuni elementi in casa Juventus.

