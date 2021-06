Calciomercato Juventus, bomba Donnarumma | Non è ancora finita

Calciomercato Juventus, tentativo estremo: ci sarebbe la proposta visto che l’annuncio ufficiale tarda ad arrivare. Ecco le ultime

Il tentativo estremo. Anche per non rimanere con l’amaro in bocca e pensare di non averci provato fino alla fine. L’annuncio ufficiale tarda ad arrivare e la società bianconera sta cercando di fare l’ultimo sforzo per cercare di strapparlo alla società che ormai lo ha praticamente preso. E per la quale sarebbero già state programmate le visite mediche.

Ma la notizia bomba la lancia il quotidiano Il Giorno, che sottolinea con i bianconeri avrebbero fatto recapitare un’offerta a Donnarumma per cercare di strapparlo al proprio destino, quello di vestire la maglia del Psg. Un ultimo tentativo, estremo, difficilissimo, per prendere il portiere della nazionale a parametro zero e stare tranquilli per i prossimi 10 anni almeno. Ma senza dubbio appare una mossa davvero difficile. Quasi impossibile possa andare in porto.

