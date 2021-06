Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni sui possibili prossimi colpi in porta: due nomi importanti.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono ancora attenti alle diverse occasioni di mercato, come sappiamo Gigi Buffon lascerà la Vecchia Signora ed è ad un passo dal grande ritorno al Parma. Proprio per salvaguardare l’assenza della leggenda bianconera, la Juventus non vuole farsi trovare sprovvista. Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘todofichajes.com’ arrivano importanti indiscrezioni sul futuro dei portieri. Stando agli spagnoli la Juventus avrebbe messo gli occhi su due profili decisamente importanti, si parla infatti di De Gea e Kepa.

LEGGI ANCHE >>> Paratici subito in competizione con la Juventus. Chi porta al Tottenham

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: bianconeri sui due big per la porta

Entrambi i giocatori reputati due fuoriclasse nelle rispettive squadre sarebbero in grado di portare in spalla con stile l’eredità lasciata da Gigi Buffon. Ma la verità che la Juventus pensa a questi due profili innanzitutto per sostituire il polacco Wojciech Szczesny, almeno secondo il portale spagnolo. Il numero uno bianconero non sta vivendo, di certo, il suo periodo migliore.