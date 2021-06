Calciomercato Juventus, non solo Tolisso | Maxi affare con il Bayern

Tolisso alla Juventus, calciomercato: annuncio in diretta da capogiro. Svelata la verità sul maxi affare con il Bayern Monaco

Calciomercato Juventus Tolisso | Dal nulla, nuovamente, Tolisso. Quello che era stato una pista caldeggiata, ma solo sfiorata nelle altre sessioni di calciomercato, rappresenta forse la sola, vera alternativa a Manuel Locatelli, l’obiettivo numero uno sulla lista di Cherubini per rinforzare il centrocampo. I bianconeri dovranno fare di necessità virtù, in una sessione di calciomercato nella quale dovranno per forze di cose vendere, prima di comprare. Quella della mezzala francese classe ‘94 del Bayern rappresenta la classica occasione estiva che non può non ingolosire la “Vecchia Signora“: il transalpino viene monitorato da almeno due anni, ma soprattutto ha il contratto in scadenza nel 2022. Ragion per cui, i bavaresi potrebbero entrare seriamente nell’ordine di idee di privarsene a fronte di un’offerta vantaggiosa, sui 20 milioni di euro.

Calciomercato, le ultime su Tolisso alla Juventus

Questo è stato uno dei temi affrontati da Luca Momblano nella sua diretta Twitch su Juventibus: il giornalista ha offerto anche una nuova chiave di lettura per provare a spiegare le ragioni del rinnovato interesse della Juventus per Tolisso. Ecco le sue parole: “Tolisso potrebbe essere emerso come feedback di un discorso più ampio con il Bayern e potrebbe fungere da contropartita: nei mesi scorsi al Bayern era stato accostato Kulusevski, ma la pista sembra essersi raffreddata.”