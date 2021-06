Lippi giura amore alla Juventus: «Torno? Sempre disponibile»

Marcello Lippi chiaro: «Non voglio più fare l’allenatore. Ma sono a disposizone della Juventus se volesse un direttore tecnico o un supervisore».

«Ho sempre detto che l’allenatore non voglio più farlo. Se invece ci fosse, come ci può essere, la possibilità di fare il direttore tecnico, o supervisore tecnico allora potrei. Io alla Juventus? Bisogna che qualcuno chiami ma nessuno mi ha chiamato per ora». Marcello Lippi non chiude le porte ad un clamoroso ritorno alla Juventus. Anzi, rilancia clamorosamente perché vorrebbe coronare il sogno di tornare alla Vecchia Signora. Del resto lui è l’ultimo ad aver vinto un trofeo europeo in bianconero. E’ passata ormai un’eternità.

Lippi e il legame con la Juventus