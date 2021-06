Paratici subito in competizione con la Juventus. Chi porta al Tottenham

Paratici, se costretto a cedere Kane al Manchester City, chiederà in cambio almeno Jesus che è uno dei principali obiettivi della Juventus.

Come scrive Tuttosport questa mattina rischiano di essere molti gli obiettivi in comune tra Juventus e Tottenham nella prossima sessione estiva. Ecco allora che si potrebbe innescare un derby con Fabio Paratici su più fronti. Se il City affonderà il colpo per Kane, l’ex ds bianconero proverà a chiedere Gabriel Jesus come parziale contropartita. Ma attenzione anche a Dusan Valhovic, pallino del dirigente, Icardi e Milik che sono sulla lista di entrambi i club. Possibile battaglia anche per Milenkovic della Fiorentina.

