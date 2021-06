Calciomercato Juventus, UFFICIALE Buffon | Accordo e annuncio

Da dove tutto è iniziato 🔙

Gigi Buffon torna al Parma dopo 20 anni 💛💙#Buffon | #Calciomercato | #Parma pic.twitter.com/4eNwvFgK9M

— Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 17, 2021

Ormai non ci sono più dubbi: Gianluigi Buffon può dirsi ufficialmente un nuovo portiere del Parma. A distanza di 20 anni, Supergigi ritorna nella squadra che lo ha visto crescere e maturare come uomo, ed affermarsi come uno dei talenti più puri del calcio nostrano. Le ultime ore avevano contributo a diradare ogni tipo di dubbio: il “numero uno dei numeri uno”, dopo una pausa di riflessione seguita all’addio alla sua Juventus, ha scelto con il cuore, decidendo di ritornare in quella Serie B che conosce già, per i suoi trascorsi in bianconero. L’estremo difensore ha firmato un contratto biennale, il che la dice lunga sulla grandissima voglia che ha di mettersi in gioco, a dispetto della carta d’identità: Buffon non si è rassegnato ad appendere i guantoni al chiodo, e intende ancora giocarsi le sue chances, in quella che è a tutti gli effetti la sua seconda casa.

