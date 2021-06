Calciomercato Juventus, assalto e beffa | “Intesa con l’agente”

Calciomercato Juventus, pronto l’assalto. La rivelazione in diretta è chiara: “C’è l’accordo con l’entourage”

Dall’esterno, la sensazione che trapela è che il mercato della Juventus possa ricevere un’accelerata decisiva nel corso delle prossime ore. Voci, rumours, indiscrezioni concernenti i possibili colpi della Vecchia Signora sono ormai diventati di dominio pubblico, catalizzando l’attenzione mediatica di un club che vuole regalare al proprio allenatore almeno un innesto a centrocampo degno di questo nome. Il nome più caldo, come abbiamo avuto modo di rimarcare già altrove, resta quello di Manuel Locatelli, a maggior ragione dopo l’exploit contro la Svizzera del regista del Sassuolo, che ha dimostrato contro gli elvetici una personalità e una capacità di incidere in match importanti da vero veterano.

Locatelli-Juventus, calciomercato | Momblano sicuro: “Accordo con l’agente

Del futuro del classe ’98 ha parlato Luca Momblano, intervenuto nella trasmissione Top Calcio 24. Ecco le parole del giornalista: “C’è un patto tra il Sassuolo e Locatelli, fatto all’incirca un anno fa. Non ho informazioni sull’interessamento del Real Madrid, ma so con certezza che alcuni osservatori del Bayern Monaco stanno seguendo tutte le partite della Nazionale e che la proposta del Borussia Dortmund, attualmente la più alta, sia stata rifiutata. C’è un accordo di massima tra la Juve e l’entourage del calciatore, ma la trattativa ora come ora è in stand by.”