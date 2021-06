Calciomercato Juventus, le condizioni di Chiellini e i dubbi di Allegri

La Juventus sta guardando con grande attenzione agli Europei che si stanno giocando in questi giorni e nei quali tanti suoi giocatori sono protagonisti.

Ci sono tanti bianconeri in campo con le rispettive nazionali e tutti hanno offerto delle prove davvero convincenti, da Rabiot a Ramsey passando per gli azzurri. Un po’ di preoccupazione solo riguardo le condizioni di Giorgio Chiellini. Uscito anzitempo nel match vinto contro la Svizzera a causa di un problema muscolare, spera di potersi regalare altre serate magiche a Euro 2020. E c’è un moderato ottimismo riguardo le sue condizioni.

Juventus, ecco come sta Chiellini

“Sto abbastanza bene, mi sono riuscito a fermare in tempo. Ora qualche giorno di riposo e poi vediamo come andrà”. Queste le parole di Chiellini dal ritiro azzurro. La conferma che il suo problema non è grave e c’è la speranza di rivederlo in campo nel torneo. Non ci sono dunque precise tempistiche riguardo il difensore della Juventus, che ad ogni modo spera di recuperare al più presto per rimettersi a disposizione del ct azzurro Roberto Mancini. La sua esperienza e il suo carisma sarebbero davvero determinanti nelle prossime sfide ad eliminazione diretta che attendono l’Italia negli Europei in corso.

Allegri intanto cerca di capire se e quanto fidarsi di Chiellini per la prossima stagione. Con la nazionale ha confermato di essere ancora uno dei più forti difensori in circolazione. Allo stesso tempo però i continui problemi fisici che lo perseguitano sono un problema, motivo per cui sul mercato andrà cercato un suo erede da affiancare a De Ligt visto che Demiral potrebbe essere ceduto.