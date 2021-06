Calciomercato Juventus, i bianconeri devono accelerare i tempi per chiudere Locatelli perché c’è già una pretendente di lusso.

Calciomercato Juventus, il centrocampista italiano sta facendo, letteralmente, faville con la maglia della nazionale italiana. Si può anche dire che per adesso è il suo europeo, la doppietta contro la Svizzera l’ennesima prova per far capire, se c’era ancora bisogno, che Locatelli è pronto per una grande squadra. Seguito da diverso tempo dalla compagine bianconera, il nazionale italiana è pronto al salto di qualità definitivo con la maglia della Vecchia Signora, ma la Juventus dovrà accelerare i tempi visto che ci sarebbe già una pretendente di lusso interessata al giovane centrocampista.

Calciomercato Juventus, pretendente di lusso per Locatelli: doppio colpo

Sembra infatti che il nuovo tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, abbia messo gli occhi su due nazionale italiana: Spinazzola e appunto Locatelli. Pronto quindi a chiudere alla propria dirigenza di accontentarlo sul mercato andando a comprare i due giocatori.