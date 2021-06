Calciomercato Juventus, non solo Pjanic | Beffa Fiorentina

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo e Fiorentina k.o: svelato il nome a sorpresa dei bianconeri per rinforzare la mediana

SOS centrocampo. In casa Juventus l’obiettivo numero uno è rimpolpare un reparto che a detta di molti non offre le giuste garanzie, sia in termini di dinamismo che di qualità. Il profilo maggiormente attenzionato resta sempre quello di Manuel Locatelli, anche se il costo del cartellino del regista del Sassuolo potrebbe drasticamente lievitare, qualora l’ex Milan si rendesse protagonista di prestazioni simili a quelle fornite in occasione della gara con la Svizzera. Per adesso si parla di 40 milioni: soldi che la Juve non vorrebbe investire, tanto è vero che si starebbe ragionando sul possibile inserimento di contropartite tecniche gradite ai neroverdi.

Calciomercato Juventus, si pensa a Sergio Oliveira

Stando a quanto riferito da calciomercatoweb.it, oltre a Miralem Pjanic, che rappresenta la classica occasione da cogliere a fine mercato, i bianconeri avrebbero sondato anche il profilo di Sergio Oliveira, il cui trasferimento alla Fiorentina, a un passo dalla definizione, è saltato proprio quando sembrava raggiunta la fumata bianca. Il Porto chiede 20 milioni di euro per il giustiziere della vecchia Signora dalla scorsa edizione della Champions League: non è detto, però, che il prezzo non possa essere abbassato, grazie alla mediazione di Jorge Mendes, con il quale la Juve ragiona in vista del futuro di Cristiano Ronaldo.