Calciomercato Juventus, un possibile scambio fra Barcellona e Manchester United: sul piatto il centrocampista cercato dai bianconeri.

Calciomercato Juventus, tante possibili trattativa ma in mediana i bianconeri vogliono arrivare almeno a due colpi. C’è l’opzione Locatelli che è sempre la preferita dei bianconeri ma c’è anche l’idea di arrivare ad un secondo obiettivo importante, in questo senso il pensiero di Allegri si è già fatto sentire e c’è la possibile suggestione del gradito ritorno di Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, scambio con Pjanic | Colpo di scena Barcellona

Pjanic è il giocatore che Allegri ha identificato come alternativa di lusso, qualora, appunto, non si riuscisse a chiudere con gli altri profili. Il bosniaco piace molto al mister toscano che lo allenò proprio prima del suo addio. Giocatore duttile e tatticamente intelligente che farebbe lo stesso comodo a questa Juventus, si parlava infatti di un ritorno in prestito. Ma stando alle ultime, importanti, suggestioni di mercato rilanciate da ‘Calciomercato.it’ il mediano è vicino al Manchester United in un clamoroso scambio di cartellini con Van de Beek.