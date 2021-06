Chiesa: «Nel nome di Boniperti. Vi dico tutto tra Europeo e Allegri»

Chiesa: «A nome di tutta la squadra volevo fare le condoglianze alla famiglia di Boniperti. E’ scomparsa un’icona del calcio italiano e mondiale».

«Il mister ci chiede di stare pronti – spiega Federico Chiesa -. Quando mi chiamerà in causa mi farò trovare pronto ma come ha detto lui, siamo tutti titolari e dobbiamo star pronti per giocare». Dal ritiro della Nazionale l’esterno offensivo della Juventus parla della scomparsa di un mito bianconero e azzurro. «A nome di tutta la squadra volevo fare le condoglianze alla famiglia di Boniperti. E’ scomparsa un’icona del calcio italiano e mondiale». Poi va dritto al nocciolo della questione: «Siamo qui per arrivare in fondo, per arrivare a un grande sogno».

