Correa alla Juventus, calciomercato | Annuncio social: che retroscena!

Calciomercato Juventus, Correa in bianconero: l’annuncio social svela un retroscena clamoroso. Gli aggiornamenti

After #Arsenal even #Tottenham have shown interest for El #Correa . #Lazio ask still €40/45M to sell the argentinian player. #Paratici wanted him at #Juventus last year. #transfers #AFC #THFC https://t.co/U0nMcOlgWf

Calciomercato Juventus Paratici | “Paratici voleva Joaquim Correa” alla Juventus l’anno scorso. Il retroscena svelato da Nicolò Schira spiega anche, indirettamente, il motivo per il quale il Tottenham nelle ultime ore si sia aggiunto all’Arsenal nella corsa per il “Tucu”, che non è considerato incedibile da Maurizio Sarri. L’argentino, infatti, che esterno non è, potrebbe avere difficoltà ad inserirsi nel 4-3-3 dell’ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus: ragion per cui Correa non è considerato incedibile, ma partirà solo se dovessero arrivare offerte di almeno 35 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, colpo Correa | L’annuncio social

In ottica Juventus, il retroscena svelato da Schira è importante. L’obiettivo di Paratici non era dunque Milinkovic Savic, accostato a più riprese alla Vecchia Signora, ma Correa, per il quale già l’estate scorsa sarebbero stati fatti sondaggi importanti. Facendo mente locale, prima dell’ufficializzazione dell’affare Chiesa ( che è stato annunciato sul gong), e forse anche prima dell’approdo di Morata in bianconero, quando la questione passaporto relativa a Luis Suarez ha fatto naufragare l’approdo del Pistolero in quel di Torino.