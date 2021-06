Van Basten, che attacco a De Ligt. La Juventus non gradisce

Marco Van Basten non ha gradito la prestazione di De Ligt nonostante l’Olanda abbia passato il turno da prima in classifica.

Marco van Basten, ai microfoni di NOS ha usato parole di critica nei confronti del bianconero De Ligt. Tutto ciò nonostante l’ottima prestazione dell’olandese contro l’Austria. Gli orange hanno passato il turno, ma all’indimenticata campione del Milan non è piaciuta la prestazione del bianconero. E’ stato un giudizio che non è stato gradito dal ragazzo e neppure dalla Juventus, che lo ha ritenuto eccessivamente sereno. Olanda-Turchia è stata un capolavoro da parte di De Boer, ma il centravanti ex tecnico dell’Az Alkmar è andato giù duro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, i bianconeri ritornano sulla stella: arriva a zero