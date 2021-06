Calciomercato Juventus, alcuni protagonisti di questa squadra sono già inamovibili per Allegri, tanti li deve ancora conoscere.

Calciomercato Juventus, tanti nuovi nomi per questa rosa che Max non ha ancora avuto il piacere di allenare ma fra questi protagonisti ci sono già gli inamovibili. Proprio così, nemmeno e già iniziata la nuova stagione e Allegri ha già fatto un piano chiaro sul futuro. Bisogna ripartire da alcuni giocatori fondamentali, fra questi c’è naturalmente l’azzurro Federico Chiesa: giocatore reputato cruciali per il presente bianconero, altri che, invece, non vedono l’ora di essere allenati da Allegri, che scelsero la Juventus proprio per lui, come Rabiot. Ma andiamo con ordine.

Calciomercato Juventus, gli inamovibili di Allegri: tutti i nomi

Il primo inamovibile, come dicevamo, poc’anzi è senza dubbio Federico Chiesa. Il talentoso esterno italiano è il punto cardine fra presente e futuro, con lui si aggiunge l’altro esterno Kulusevski: ancora giovanissimo e dal forte margine di crescita. Cambiando ruoli c’è sempre Danilo, il brasiliano si è conquistato un posto ad honorem per le sue importanti prestazioni nella precedente stagione e la Juventus vuole confermarlo. E poi sempre in difesa c’è il roccioso De Ligt, il centrale olandese è il capitan futuro, spirito di sacrifico e talento indiscutibile. Giovanissimo ma dalla personalità di un leader vero.