Calciomercato Juventus, 100mila sterline a settimana per convincerlo

Continuano ad alimentarsi le voci per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, con la dirigenza che cerca rinforzi in tutte le zone del campo.

Non sarà solo l’attacco il reparto che avrà dei nuovi volti, anzi è il centrocampo quello che potrebbe essere maggiormente rivoluzionato. Da tempo si fanno i nomi di Locatelli e Pjanic come possibili rinforzi, ma non bisogna dimenticarsi di Aouar, stella del Lione e in generale del calcio francese. Il talentuoso calciatore è uno dei nomi che la Juventus ha messo da tempo nel mirino. Ma giorno dopo giorno la concorrenza cresce e cerca di portarselo a casa.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pressa per Aouar

Secondo quanto riporta in Inghilterra “The Sun”, l’Arsenal ha davvero intenzione di fare sul serio per portare in Premier League Aouar. Le richieste del Lione per il suo gioiellino erano di 55 milioni di sterline, ma visto che i francesi non sono riusciti ad approdare in Champions League questa somma dovrà essere rivista. E si pensa che addirittura Aouar possa essere ceduto per una somma attorno ai 20 milioni di sterline. Per convincere il talentuoso centrocampista a vestire la maglia dei Gunners sarebbe poi pronta una offerta allettante per il giocatore, ovvero un ingaggio di circa 100mila sterline alla settimana.