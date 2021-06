Calciomercato Juventus, costato 82 milioni in totale: ora il giocatore è nella lista dei cedibili e può già partire.

Calciomercato Juventus, costato la bellezza di 82 milioni ora può pesare sul bilancio dato il suo scarso impiego stagionale e l’effettivo flop proprio dal punto di vista economico. Il brasiliano Arthur, per il momento, si è rivelata una scelta sbagliata, almeno dal punto di vista economico, e stando alle indiscrezioni riportare da ‘Calciomercato.it’ il giocatore è già nella lista dei cedibili. Arrivato nello scambio con Pjanic, Arthur non ha saputo mettersi in mostra a dovere, centellinato anche per gli sconvenienti infortuni stagionali.

Calciomercato Juventus, può partire subito: è nella lista dei cedibili

Trovare acquirenti non sarà facile, in primis per il costo del cartellino che sicuramente la Juventus non vuole regalare, data la cifra spesa e in secondo luogo anche per l’ingaggio percepito dal centrocampista, che si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Tutto ancora da decidere ma la nuova Juventus di Allegri ha già fatto il piano sui possibili colpi in mediana.