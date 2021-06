Calciomercato Juventus, alternativa di lusso in mediana: i bianconeri si guardano intorno e adesso c’è una valida alternativa a centrocampo.

Calciomercato Juventus, c’è sempre la volontà da parte della società bianconera di chiudere per almeno due profili a centrocampo. Per ora le alternative valutate sono sempre Locatelli e Pjanic, con il bosniaco che sogna il grande ritorno a Torino in prestito ma l’ultimo nome per il centrocampo potrebbe rivelarsi una sorpresa davvero importante. Stiamo infatti parlando di un giocatore fondamentale per il Porto che ha permesso alla squadra di Conceicao di battere la Juventus e passare ai quarti di finale proprio l’appena scorsa stagione. Stiamo parlando di Sérgio Oliveira del Porto.

Calciomercato Juventus, alternativa in mediana: piace il portoghese

Classe 1992, Sergio Oliveira potrebbe diventare il nuovo grande nome per il centrocampo. Secondo le indiscrezioni lanciate da ‘Sportmediaset’ la Juventus starebbe già trattando il giocatore, aprendo una vera e propria trattativa. Classe, esperienza ma soprattutto spirito di sacrifico, armi essenziali per questa nuova Juventus.