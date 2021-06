Calciomercato Juventus, per l’attacco non è più una priorità

Voci e rumors di calciomercato in casa Juventus si inseguono sempre più quando ormai mancano pochi giorni all’apertura ufficiale delle trattative.

Non c’è dubbio che uno dei reparti che la dirigenza bianconera intende rinforzare di più è quello offensivo. E questo indipendentemente dal futuro dei calciatori che attualmente formano l’attacco della Juventus. Morata rimarrà sicuramente, forte del prolungamento del prestito oneroso con l’Atletico Madrid. Per Dybala si attende il rinnovo contrattuale, ma non ci sono dubbi sul fatto che l’argentino sia dentro al progetto del nuovo allenatore Allegri. Diverso il discorso per Cristiano Ronaldo, il cui futuro probabilmente si deciderà alla fine degli Europei. In ogni caso la Juve cerca un altro bomber, numericamente c’è bisogno di altre alternative per il tecnico.

LEGGI ANCHE —>Calciomercato Juventus, cercasi terzino destro: le ultime novità