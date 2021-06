Marotta, scelta clamorosa all’orizzonte. Cosa succede all’Inter

Beppe Marotta potrebbe fare come Antonio Conte e lasciare l’Inter. La Juventus segue la vicenda a distanza e valuta un ritorno clamoroso.

L’Inter è in difficoltà. Tutto risaputo al punto che Antonio Conte ha certificato l’addio con un accordo di interruzione rapporto. Le voci però continuano a rincorrersi e riguardano anche le sfere alte della dirigenza. Mentre in Cina Suning ha dismesso la squadra di calcio che aveva portato allo scudetto, in Italia deve vendere Hakimi o Lautaro entro il 30 giugno. Oltre a questo c’è un grattacapo di non poco conto che deve mantenere sotto controllo. Anche Beppe Marotta, infatti, non sarebbe felicissimo di come stanno andando le cose. Un addio non è più ipotesi assurda.

Marotta, l’addio e il ritorno alla Juventus?

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Russo Davide De Cerame, anche Giuseppe Marotta starebbe valutando di lasciare l’Inter. L’amministratore delegato nerazzurro, qualora la situazione finanziaria dovesse peggiorare ulteriormente, potrebbe presentare le proprie dimissioni. Zhang a quel punto dovrebbe andare in cerca di una nuova avventura. Una decisione che potrebbe riaprire diversi scenari, come ad esempio quello di un suo possibile ritorno alla Juventus. A riportare l’indiscrezione è stato Top Calcio 24.