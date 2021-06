Calciomercato Juventus, bomba Cristiano Ronaldo | Incontro decisivo

Calciomercato Juventus, bomba Cristiano Ronaldo: nelle prossime ore è previsto l’incontro decisivo con il procuratore

Ieri ha messo a segno il suo terzo gol all’Europeo, che non ha permesso però al Portogallo di superare la Germania. Il passaggio del turno, Cristiano Ronaldo, se lo giocherà nell’ultima gara del girone contro la Francia. Potrebbe anche bastare un pareggio per qualificarsi come migliore terza, ma verranno fatti pochi calcoli.

Nel frattempo si deciderà anche il suo futuro in bianconero. Secondo quanto riportato da Di Marzio, le prossime saranno ore decisive per scoprire il futuro di CR7: rimane o va via dalla Juventus? Il quadro ancora non è chiarissimo, ma le sensazione, a quanto sembra, potrebbero portare ad una continuazione del percorso in bianconero. Vedremo.

Calciomercato Juventus, bomba Ronaldo: si decide il futuro

Il futuro è adesso, insomma. E anche se l’ingaggio di 31 milioni di euro pesa eccome sulle casse della Juventus, non è detto che alla fine un ulteriore sacrificio da parte di Andrea Agnelli non venga fatto. Il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri dimostra come la Juve voglia tornare a vincere a tutti i costi sia in Italia che in Europa. E per farlo ha bisogno, ancora, di Cristiano Ronaldo. Che sta facendo vedere al Mondo intero di essere ancora in grado di spostare gli equilibri anche in ambito europeo.

C’è da dire, infine, che i club interessati al portoghese non possono essere molti. Real Madrid, Psg e Manchester United sono quelli che avrebbero cercato di capire le intenzioni. Ma una vera e propria trattativa non è mai stata intavolata. Anche perché, il tutto, si deciderà davvero in questi giorni. L’incontro decisivo con Mendes ormai sarebbe stato fissato.