Calciomercato Juventus, può arrivare ma solo a parametro zero

Un rinforzo in attacco è delle priorità per il calciomercato della Juventus, con la dirigenza a caccia di rinforzi da affidare nelle mani di Allegri.

Indipendentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo alla Juve, non ci sono dubbi sul fatto che il reparto offensivo della squadra bianconera andrà potenziato. Anche numericamente serve un elemento che possa far bene nelle tante competizioni nelle quali sarà impegnato l’undici di Allegri. Tanti i nomi che stanno ormai circolando da settimane, da Icardi a Milik, passando per Gabriel Jesus. Ma potrebbe tornare di moda anche il nome di un centravanti che già la scorsa estate è stato vicino a trasferirsi a Torino.

Calciomercato Juventus, Dzeko può rescindere con i giallorossi

“Football Italia” riporta le ultime news riguardo il futuro di Edin Dzeko. Smentendo ogni tipo di trattativa con il Fenerbahce, squadra turca. Tuttavia il centravanti bosniaco potrebbe non rimanere alla Roma. Il numero 9 potrebbe arrivare alla rescissione del suo contratto con i giallorossi, avendo così poi l’opportunità di firmare con un altro club a parametro zero. In questo caso il Milan e la Juventus tornerebbero in corsa per ingaggiarlo. Sia i rossoneri che i bianconeri stanno cercando un rinforzo in attacco e l’esperienza di un calciatore di tale spessore (dietro solo a Totti e Pruzzo per gol segnati nella Roma) fa sicuramente gola.