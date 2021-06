Del Piero e il suo addio alla Juventus | Il rammarico del “Pinturicchio” in diretta

Juventus, il rammarico di Alessandro Del Piero ad Espn: ecco l’annuncio dell’ex capitano bianconero in diretta

Juventus Del Piero Espn | Quando si parla di Juventus, il più delle volte un’associazione spontanea e tutt’altro che casuale, porta a ricordare chi ha fatto la storia della Vecchia Signora: e nel novero dei campionissimi bianconeri, Alex Del Piero campeggia in maniera monumentale. In 19 anni, il “Pinturicchio” ha vinto tutto quello che si poteva vincere: 8 campionati ( sul campo), 1 Coppa Italia, 4 Supercoppe Italiane, 1 Campionato di Serie B, 1 Champions League, 1 Supercoppa Uefa e un’Intercontinentale. Un campionissimo a 360°, il cui addio nel 2012, e il commosso saluto tributatogli dallo Juventus Stadium, restano incastonati nel cuore dei suoi fans.

Del Piero e la Juventus, l’annuncio in diretta

Impossibile dimenticare il proprio passato, che riaffiora in modi, tempi e forme diverse. E così, ad Espn, Del Piero ha parlato brevemente del suo rapporto con la Juventus, svelando alcuni aneddoti piuttosto interessanti. Ecco le parole del “Pinturicchio”: “Certamente mi avrebbe fatto piacere se avessi avuto la possibilità di restare più a lungo alla Juventus, ero un tifoso bianconero e lo sono ancora. Quel club significa tutto per me, il legame con i tifosi e tutto ciò che è successo in 19 anni.”